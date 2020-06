Napoli, Callejon e Llorente ai saluti: entrambi gli azzurri torneranno in Spagna

Il Corriere dello Sport nelle ultime ore ha confermato due cessioni ormai ‘sicure’ che si registreranno tra poco tempo in casa Napoli. Si tratta di José Maria Callejon e Fernando Llorente. I due spagnoli lasceranno con ogni probabilità la maglia azzurra a fine stagione.

Ovviamente la cessione del numero 7 sarà più dolorosa. Dopo sette stagioni trascorse all’ombra del Vesuvio, la separazione tra Calleti e la squadra partenopea non può non far provare tristezza a tutti i tifosi del Napoli.

Diversa in un certo senso invece la sorte di Llorente. L’ex Juventus è approdato in maglia azzurra appena all’inizio di questa stagione, con non molte aspettative. Una partenza sprint ed un gol in Champions League contro il Liverpool gli avevano fatto guadagnare posizioni nelle gerarchie offensive imposte da Ancelotti. Poi invece le tante chance sciupate ed il lento scomparire dai radar ne hanno fatto perdere le tracce.

Nessuno a stupirsi allora della cessione del Toro di Pamplona, molti invece ad amareggiarsi per l’imminente addio di José Maria Callejon. Due diversi sentieri che però sembrano portare alla stessa meta: la Spagna.

Non è ufficiale ma pare che entrambi i giocatori abbiano voglia di trasferirsi nella propria terra natia per poter lì concludere la propria avventura calcistica. In particolare sulle tracce di Callejon vi sono Valencia e Siviglia. Ancora molti dubbi invece sul futuro club di Llorente.