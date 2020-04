Napoli – Callejon, sarà addio: lo spagnolo pronto al ritorno in patria

Il Corriere dello Sport è certo: Jose Maria Callejon lascerà il Napoli a fine stagione. Secondo la redazione del giornale sportivo infatti invani sono i tentativi di riapertura da parte di Aurelio De Laurentiis circa il rinnovo dello spagnolo.

La 33enne ala azzurra vuole cambiare aria e non vuole proprio saperne di rinnovare con il Napoli. Il calciatore si sente ormai a fine ciclo e gradirebbe tornare in patria. In particolare le squadre che più si contendono il cartellino del giocatore sono Valencia e Siviglia.

Dopo ben 7 anni in quel di Napoli quindi è giunto il momento per il ragazzo di Motril di dire addio. Sostituire Callejon non sarà per nulla facile. La perenne titolarità del calciatore avuta sotto ogni guida tecnica azzurra susseguitasi nel corso degli anni è la testimonianza dell’unicità del calciatore.

Una separazione molto dolorosa quindi, e non solo per quanto Callejon ha fatto vedere tatticamente e tecnicamente in campo. Il ragazzo spagnolo infatti è entrato pian piano e silenziosamente nel cuore di tutti i tifosi del Napoli, conquistando anche la profonda stima di De Laurentiis.

Il patron azzurro infatti è molto legato alla propria ala offensiva e per tale motivo avrebbe voluto riaprire all’ultimo minuto il discorso per il prolungamento del contratto. Possibile che vi sarà qualche altro tentativo da parte del presidente del Napoli, le speranze però tendono ormai a 0.