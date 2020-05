Napoli, Callejon vicino all’addio: si valutano Ilicic ed Orsolini per sostituirlo

Il giornalista RAI Ciro Venerato, sempre molto vicino ai temi riguardante il calcio Napoli, ha parlato quest’oggi in esclusiva ai microfoni del portale di news CalcioNapoli24. Oggetto delle sue parole è stato il destino di Josè Maria Callejon.

A detta del giornalista, l’esterno spagnolo è ormai prossimo all’addio al Napoli. Dopo ben 7 anni di onoratissima carriera in azzurro, il ragazzo di Motril dirà addio per tornare con molta probabilità in Spagna. Qui, su tutte, vi è il Valencia come possibile destinazione.

Il Napoli si sta così rassegnando all’idea di perdere a zero il proprio calciatore e si sta guardando intorno nell’intento di individuare chi potrà sostituirlo. Al momento, in cima alla lista degli obiettivi del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, vi sono 3 nomi.

Il primo nome, che gravita da più tempo nell’orbita azzurra, risponde al profilo di Jeremy Boga. L’ala del Sassuolo piace molto alla dirigenza azzurra, che però dovrà anche considerare la volontà del Chelsea, squadra che potrebbe esercitare la clausola di ricompra sul calciatore.

Il secondo nome in lista è quello di Riccardo Orsolini. Sul giovane attaccante del Bologna però vi è l’ombra della Juventus, la quale può servirsi del diritto di ricompra esercitabile nell’estate 2020 o in quella del 2021.

Ultimo nome, un po’ più defilato dagli altri, è quello di Josip Ilicic. Il fantasista sloveno dell’Atalanta vanta grande esperienza e maturità calcistica, abbinate ad un immenso talento. La discontinuità tecnica e l’aspetto anagrafico non convincono però del tutto Aurelio De Laurentiis.