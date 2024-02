Napoli, Calzona ha accettato la panchina: è il primissimo nome per sostituire Walter Mazzarri

Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a sostituire Walter Mazzarri sulla panchina della SSC Napoli. L’attuale allenatore del Napoli, dopo il pareggio contro il Genoa, sarebbe infatti in bilico e molti sono i nomi che stanno circolando in queste ore come possibile nuovo mister della panchina azzurra.

Secondo quanto rivelato dal giornalista di Relevo Massimo Moretto su X, Francesco Calzona avrebbe dato il suo consenso a prendere il posto del tecnico di San Vincenzo: “Francesco Calzona è il primissimo nome per sostituire Walter Mazzarri. L’attuale CT della Slovacchia ha già detto sì”

FRANCESCO CALZONA NUOVO ALLENATORE DELLA SSC NAPOLI: ARRIVANO CONFERME ANCHE DA SPORTMEDIASET

Anche SportMediaset, in queste ore, ha confermato il nome di Francesco Calzona: “Fancesco Calzona è pronto ad accettare la panchina del Napoli. Il ct italiano della Slovacchia ha detto sì a De Laurentiis in caso di esonero di Mazzarri, fortemente in bilico dopo l’ennesimo passo falso in campionato”.