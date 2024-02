Napoli, Calzona vuole supporto in difesa anche da Osimhen: è la condizione per giocare titolare

Francesco Calzona non vuole più scuse. Il Napoli, in queste ultime settimane, deve recuperare le posizioni perdute e qualificarsi alla prossima Champions League. Per farlo sarà necessario il supporto di tutto e dei principali artefici dello scorso Scudetto.

Tra questi, ovviamente, vi è Victor Osimhen. Il bomber azzurro continua ad essere decisivo e grazie alla sua rete il Napoli è riuscito a trovare il pareggio nella difficile partita di Champions contro il Barcellona.

Calzona, però, vuole da Osimhen anche un maggior supporto in fase difensiva. Al termine della partita contro i blaugrana, infatti, il neo tecnico del Napoli ha dichiarato: “Osimhen ha fatto poca fase difensiva”.

La fase difensiva, per Calzona, è inderogabile ed anche Osimhen dovrà dare subito il suo contributo, già contro il Cagliari. Per questo motivo vuole che il calciatore sia nella condizione giusta per poter aiutare la squadra anche in difesa. È questa la condizione per giocare titolare contro il Cagliari e non partire dalla panchina.