Napoli: Cambi in vista contro l’Atalanta?

Il Napoli dopo la sconfitta con la Lazio deve pensare al più presto alle prossime due sfide. Ai partenopei spettano due gare importantissime, la prima in campionato con l’Atalanta e poi la seconda in UEFA Champions League con l’Eintracht Francoforte. Il Napoli dovrà riuscire subito a rialzare la testa con i nerazzurri che sono a caccia di punti importanti per la lotta al quarto posto.

Il match con “la dea” è in programma sabato ore 18:00 allo Stadio Maradona. Per questa partita contro gli orobici occhio alle novità che si potrebbero vedere in campo. Ci potrebbero essere dei cambi in quanto nei giorni successivi c’è l’impegno in Champions con i tedeschi del Francoforte. Difatti Spalletti sta pensando di far rifiatare qualche azzurro che non è apparso molto brillante nelle ultime uscite.

Secondo quanto ha riportato l’edizione odierna di Repubblica, ci potrebbero essere grosse novità sopratutto in mediana. Anguissa e Zielinski stanno un pò pagando la fatiche del mondiale in Qatar, non sembrano essere molto lucidi e Spalletti potrebbe dargli un turno di riposa facendoli partire dalla panchina. I loro sostituti dovrebbero essere Elmas e Ndombelè che nelle ultime partite hanno avuto poco spazio e sono pronti ad una maglia da titolari.

Elmas fino ad ora ha convinto il popolo partenopeo partendo dalla panchina e dando il 100% in campo. Quest’anno è stato un giocatore fondamentale anche nella fase realizzata grazie alle sue sei reti ed i suoi assist. Ndombelè invece non ha stupito più di tanto, non ha convinto neanche la dirigenza partenopea in realtà ed ha questa ultima fase di stagione per dire la sua.

Inoltre Spalletti potrebbe lanciare dal primo Politano per far riposare uno stremato Lozano che nelle ultime partite ha corso davvero molto. In difesa Juan Jesus potrebbe far rifiatare Rrhamani mentre Kvara ed Osimhen sembrano essere davvero intoccabili e guideranno l’attacco con le loro giocate.