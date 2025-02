Napoli, cambia il modulo contro la Lazio: Conte opta per il 3-5-2

Il Napoli si prepara a una rivoluzione tattica in vista della sfida contro la Lazio, in programma domani pomeriggio allo stadio Olimpico. Dopo aver utilizzato il 4-3-3 nelle recenti uscite di campionato, Antonio Conte ha deciso di modificare l’assetto della squadra, puntando su un più solido 3-5-2.

Secondo quanto riportato dal portale di Gianluca Di Marzio, il tecnico partenopeo avrebbe già scelto l’undici titolare, con alcune novità sia in difesa che sugli esterni. In particolare, Alessandro Buongiorno tornerà al centro della retroguardia dopo aver superato i problemi alla schiena che lo avevano costretto ai box per diverse settimane. L’ex Torino affiancherà Rrahmani e Juan Jesus nella nuova linea a tre.

A centrocampo, nessuna sorpresa: Lobotka sarà il fulcro della manovra, affiancato da Anguissa e McTominay, mentre sugli esterni Pasquale Mazzocchi è favorito su Politano per il ruolo di quinto di sinistra. In attacco, confermato Giacomo Raspadori come supporto alla prima punta Romelu Lukaku.

Probabile formazione del Napoli

(3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Mazzocchi (Politano); Raspadori, Lukaku.

Allenatore: Antonio Conte.

Con questa nuova disposizione tattica, Conte punta a dare maggiore equilibrio alla squadra e a garantire solidità difensiva, senza rinunciare alla qualità negli ultimi metri.