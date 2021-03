Napoli, cambia lo sponsor tecnico: Legea subentra a Kappa sulle divise del club

Finisce l’epoca di Kappa quale sponsor tecnico della Società Sportiva Napoli. Una decisione non facile che arriva dopo sei anni di assoluta collaborazione sullo storico marchio torinese di abbigliamento sportivo e il club partenopeo. A subentrare sarà il brand di Legea che è riuscito ad accaparrarsi il contratto con un’offerta davvero strepitosa.

Cala il sipario sull’accordo commerciale tra Napoli e Kappa. Un film già visto considerato che già nel biennio 2004-2006 le due società firmarono un contratto di partnership proprio per la fornitura di abbigliamento e cartellonistica. L’offerta di rinnovo presentata non è riuscita a convincere il patron De Laurentiis che invece sarebbe stato molto ben impressionato dal concorrente partenopeo.

Tre milioni e ottocentomila euro più le royalties derivanti dalla vendita del merchandising del club. A tanto ammonterebbe l’offerta di Legea in favore del Napoli. Una cifra che Kappa non avrebbe intenzione di pareggiare.

Legea piazza la stoccata in un specie di vendetta per quello che successe nell’estate del 2004. In quell’occasione, infatti, fu proprio la Kappa a subentrare quale sponsor unico del Napoli per le successive due stagioni. Uno smacco per l’azienda di Pompei che sperava in un allungamento dell’accordo già esistente con gli azzurri.

Dalle ultime indiscrezioni Legea sarà sponsor del Napoli per le prossime tre stagioni diventando con: NR, Diadora e appunto Kappa, il quarto sponsor a vestire la squadra per la seconda volta nella sua storia.