Napoli cambia rotta: rinuncia a Brescianini, si punta su McTominay del Manchester United

Secondo quanto riportato da Repubblica, il Napoli ha deciso all’ultimo momento di abbandonare la pista che portava al centrocampista del Frosinone, Brescianini. La società partenopea, infatti, ha virato su un obiettivo più ambizioso: Scott McTominay del Manchester United.

La scelta è motivata dalla volontà di aggiungere alla rosa un giocatore di esperienza già testata a livelli alti, e l’interesse di McTominay a lavorare con Conte potrebbe facilitare l’operazione.

La richiesta del Man United

Tuttavia, il Manchester United rimane fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro, una cifra che al momento rappresenta un ostacolo per il Napoli, costretto a fare i conti con la necessità di generare entrate, specialmente attraverso la cessione di Osimhen.

Questa situazione di stallo potrebbe mettere a rischio l’intera trattativa, lasciando il Napoli nella difficile posizione di non riuscire a concludere né l’affare McTominay né quello per Brescianini.

Caratteristiche tecniche

Sebbene il suo ruolo naturale sia quello di centrocampista centrale o mediano, McTominay può essere schierato anche come difensore centrale in una difesa a tre, o come interno in un centrocampo a tre. Questa capacità di adattarsi a diverse posizioni lo rende una risorsa preziosa per qualsiasi allenatore.