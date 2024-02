Napoli, Cammaroto: “Scelto l’erede di Osimhen, ecco gli intoccabuli per il futuro”

Il Napoli si impegna non solo per il presente, ma anche per il futuro. Aurelio De Laurentiis, infatti, non vuole cedere di un passo e prevede di agire in modo deciso sul mercato per potenziare la squadra partenopea. È quanto riportato da Emanuele Cammaroto nel suo articolo per NapoliMagazine.com.

Trovato l’erede di Osimhen

“Nell’undici titolare del Napoli attuale e di quello che verrà, ad oggi i punti fermi sono praticamente soltanto Di Lorenzo, Lobotka e Anguissa. Poi sarà rivoluzione e ci saranno i ritorni già certi di Gaetano e Caprile, mentre si sta cercando di andare alla stretta col Bologna per Zirkzee, sul quale c’è la forte concorrenza del Milan” spiega l’esperto di mercato nel suo articolo.

“È l’olandese l’erede scelto di Osimhen, il Napoli ha una forte possibilità di spesa ma vuole evitare l’asta. Contatti anche con il Bayern Monaco, che avrebbe già fatto sapere di non voler procedere ad una recompra del giocatore.

Per la difesa il Napoli acquisterà tre nuovi centrali, tra i quali i due titolari, e sarà fatto un tentativo importante per Scalvini. Il Napoli è pronto ad offrire all’Atalanta 40 milioni. Un altro centrale individuato è Calafiori del Bologna.

Trattativa avviata, gradimento totale del giocatore. Sul centrale degli emiliani rimane l’interesse della Juve e del Milan ma il Napoli è in vantaggio”, conclude il giornalista.