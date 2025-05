Napoli campione d’Italia, da Milano alcune polemiche: “Il Cagliari non è sceso in campo”

Contro il Cagliari la SSC Napoli ha vinto il suo quarto Scudetto della storia. Grazie alle reti di McTominay e Romelu Lukaku,, il club partenopeo è riuscito a portare a casa tre punti fondamentali per la lotta al tricolore e alla fine è scoppiata la festa in tutta la città con milioni di tifosi che si sono riversati nelle strade.

Ad alcuni tifosi dell’Inter, però, la sconfitta non è andata giù e hanno criticato l’atteggiamento che il Cagliari ha avuto nella sfida che avrebbe potuto ribaltare tutto e portare i nerazzurri sul tetto d’Italia.

DA MILANO CRITICANO L’ATTEGGIAMENTO DEL CAGLIARI NELLA SFIDA DEL MARADONA: “PARTITA DA UFFICIO INCHIESTE, NON SONO SCESI IN CAMPO. NICOLA FA ESORDIRE IL PORTIERE DELLA PRIMAVERA”.

La maggior parte dei sostenitori nerazzurri ha fatto i complimenti al Napoli, compreso lo stesso club dell’Inter. Sul web, però, alcuni hanno iniziato a commentare in maniera polemica il modo di giocare del Cagliari che, a loro detta, non è sceso in campo con la giusta motivazione.

Paolo I. scrive: “Napoli-Cagliari da ufficio inchieste. 0 tiri per quasi tutta la partita, come possiamo credere in questo calcio?!”, Guido A. aggiunge: “Avete visto cos’è successo al gol di Lukaku? Sembrava Maradona, praticamente ha tirato senza essere marcato”, Stefano P. conclude: “E’ facile vincere quando ti fischiano contro rigori inesistenti e le squadre avversarie non scendono in campo”, con riferimento alla partita Inter-Lazio e al gol di Pedro e al Cagliari.