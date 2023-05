Napoli Campione d’Italia: la chiamata di De Laurentiis alla squadra

Il Napoli del presidente De Laurentiis nella serata di ieri si è laureato Campione d’Italia alla Dacia Arena conquistando di fatto il terzo scudetto della storia azzurra. Il pareggio portato a casa dalla squadra di Spalletti ha confermato matematicamente e a ben cinque giornate dalla fine del campionato lo scudetto del Napoli.

De Laurentiis, però, non ha seguito la squadra ad Udine, è rimasto a Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Subito dopo il fischio finale, come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, ha chiamato la squadra emozionato e senza parole per quello che stava succedendo a Napoli, e non solo!

Con un pareggio conquistato nella scorsa giornata, con una falsa partenza nel primo tempo eppure primi in classifica dall’inizio alla fine del campionato. Un Napoli che ha fatto davvero sognare i tifosi azzurri in tutto il mondo.

Un ottimo lavoro svolto in sinergia dalla dirigenza e dal mister Spalletti che ha creduto nelle potenzialità della squadra nonostante i pesanti addii della scorsa sessione di mercato. Probabilmente l’inizio di tutto è stato proprio il taglio di quel filo che legava il club partenopeo al passato.

Che sia stato un bene il per Napoli che De Laurentiis abbia rifiutato la richiesta di Mertens di restare per 8 milioni di euro all’anno dopo aver già salutato Koulibaly e Insigne?