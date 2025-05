Napoli campione d’Italia, ma Teresa Langella lancia un messaggio di civiltà

Il Napoli ha finalmente conquistato lo scudetto, facendo esplodere di gioia la città e i suoi tifosi. Una notte storica, attesa da anni, che ha visto il popolo partenopeo riversarsi per le strade a festeggiare un trionfo che profuma di riscatto e orgoglio. Tra i volti noti che hanno condiviso l’emozione c’è anche Teresa Langella, ex tronista di Uomini e Donne, profondamente legata alla sua città.

Tuttavia, alla vigilia della partita decisiva contro il Cagliari, la tensione ha superato il limite. Alcuni tifosi si sono radunati sotto l’hotel dove alloggiava la squadra ospite, disturbando il riposo dei giocatori con petardi, fuochi d’artificio e clacson. Un episodio che ha generato polemiche e critiche, anche tra gli stessi sostenitori azzurri.

Teresa, pur condividendo l’entusiasmo per la vittoria, ha preso le distanze da questi comportamenti, esprimendo il suo disappunto attraverso i social: “Mi vergogno profondamente, vincere non serve a niente se perdi la faccia.” Parole chiare e forti, che invitano alla riflessione in un momento in cui sarebbe facile lasciarsi travolgere solo dall’euforia.

Langella ha poi voluto sottolineare l’errore di generalizzare, difendendo la sua Napoli da chi giudica l’intera città per colpa di pochi: “L’inciviltà non ha bandiere. Non bisogna confondere un gruppo isolato con un popolo intero.” Un appello al rispetto, alla correttezza e al vero spirito dello sport.

Nonostante tutto, Teresa non si è lasciata rovinare la serata. Tra un impegno e l’altro, si è ritagliata il suo momento per tifare, con orgoglio e dignità. Perché, come ha ribadito, tifare sì, ma sempre con onore.