Napoli campione oggi? La reazione dei calciatori azzurri. Spalletti: “La palla gira a duemila orari”

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo allo Stadio Diego Armando Maradona per una partita decisiva per lo Scudetto. Gli uomini di Luciano Spalletti sono euforici per la possibilità di portare a casa ufficialmente il terzo Scudetto e la pressione non deve farsi sentire.

Ma, come hanno reagito i giocatori azzurri alla notizia della mancata vittoria della Lazio a San Siro? Sui volti dei calciatori la felicità è tanta, ma il mister azzurro è stato chiaro: nessuna disattenzione, massima concentrazione in vista della partita. I festeggiamenti ci saranno solo a Scudetto conquistato.

Luciano Spalletti è stato chiaro nella conferenza stampa di ieri, rivelando anche la felicità dei calciatori azzurri: “Si gioca sempre per il massimo, con la tuta ed il fischietto in campo, con calciatori forti che ti sgamano subito se la pensi diversamente. Sono ragazzi che percepiscono l’umore che gli gira intorno e l’entusiasmo a volte ti fa fare partitine come quella di stamattina in cui la palla girava a duemila orari. Quello che si sono costruiti è entusiasmante, c’è la reazione di tutti, anche voi lo percepite vedendo quanti siete oggi“.