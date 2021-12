Napoli, capitolo rinnovi: Ospina e Ounas verso la permanenza

In casa Napoli quello dei rinnovi è un argomento che si rende spesso protagonista, soprattutto quest’anno. Il caso di Loreno Insigne, capitano e bandiera del club, è eclatante. Il numero 24 ha il contratto in scadenza a giugno e i dialoghi per l’eventuale rinnovo continuano a non sbloccarsi. Sempre più probabile dunque il divorzio a fine stagione.

Epilogo diverso invece dovrebbe esserci per David Ospina e Adam Ounas. Il primo, come Insigne, ha il contratto in scadenza a fine anno. Ciò significa che già a gennaio il portiere colombiano sarà libero di fermare per qualsiasi club lui voglia.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nelle ultime ore però, la volontà delle parti è chiara: Ospina vuole rimanere a Napoli e allo stesso tempo la società partenopea sarebbe ben lieta di prolungargli il contratto. Prima della definitiva fumata bianca occorrerà però necessariamente risolvere il caso Meret una volta per tutte.

Per quanto riguarda Adam Ounas, secondo quanto riportato dai media recentemente si sono avviati i dialoghi circa il rinnovo contrattuale. La situazione è diversa poiché il contratto dell’algerino scadrà nel 2023.

Ciò nonostante il Napoli, soddisfatto delle prestazioni di Adam Ounas in quest’ultima stagione, vuole mettere tutto nero su bianco quanto prima, per evitare altre spiacevoli situazioni nel corso del prossimo anno.