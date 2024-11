Napoli capolista, ma Conte vuole più gol: possibili nuove strategie in attacco

Con 19 gol segnati in 12 partite, il Napoli di Antonio Conte domina la classifica, ma il tecnico non è del tutto soddisfatto del rendimento offensivo della squadra.

Nonostante una difesa solida e affidabile, Conte ritiene che ci sia margine per migliorare in fase d’attacco. Attualmente, infatti, il Napoli si trova solo al settimo posto per numero di reti segnate, una posizione che non rispecchia le ambizioni del tecnico.

Possibili nuove soluzioni offensive

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Conte sfrutterà la pausa per lavorare su nuove strategie offensive.

L’obiettivo è riportare la squadra a un gioco spettacolare e incisivo come nel recente passato, puntando a una “svolta” nella capacità realizzativa per rendere il Napoli ancora più competitivo su tutti i fronti.

“La pausa servirà a Conte a trovare nuove soluzioni offensive: quel settimo posto alla voce “gol fatti” non piace nemmeno al tecnico. Urge un cambio di rotta, un ritorno al recente passato spettacolare”, si legge.