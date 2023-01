Napoli capolista, Mandorlini: “Mancano così tante partite che può succedere di tutto”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l’ex allenatore dell’Hellas Verona, Andrea Mandorlini, il quale ha parlato anche della capolista di Serie A, il Napoli di Luciano Spalletti.

Da parte di Mandorlini sono arrivati complimenti agli azzurri, ma non come ci si aspettava. L’ex allenatore ritiene infatti la posizione del Napoli non così solida: “Mancano talmente tante partite che può succedere di tutto“.

“Credo però che il Napoli sia la squadra migliore, ha un buon vantaggio. È la squadra da battere“.

In passato, Andrea Mandorlini è stato protagonista di un episodio spiacevole nei confronti dei tifosi napoletani, intonando un coro discriminatorio. Qualche anno dopo, però, ha dichiarato: “Intonai un coro di quarant’anni fa, molto dissacrante e goliardico ma per me era finita lì“

“Col senno di poi, non ripeterei questa cosa, anche se, è stata una roba estemporanea, che è stata travisata e strumentalizzata“.