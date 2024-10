Napoli capolista, Marchegiani e Bonucci a SKY: “Devono migliorare in tutto, devono crescere”

In queste prime giornate di Serie A il primato del Napoli è stato sicuramente una sorpresa. Gli azzurri di Antonio Conte sono riusciti a conquistare più punti delle avversarie ed ora osserverà per due settimane tutte le altre squadre dall’alto in basso. Negli studi di SKY sono intervenuti Luca Marchegiani e Leonardo Bonucci, i quali hanno parlato proprio degli azzurri.

Il primo ha dichiarato: “In cosa il Napoli deve e può migliorare? In tutto. Deve crescere in diverse cose. Ha avuto un solo scontro diretto, con la Juve, ma deve migliorare in attacco. Politano viene a fare il terzino e attaccano in un modo strano, col 4-2-2-2: sono sistemazioni in campo che non vengono ancora fluide e naturali. E’ un aspetto tattico e di gestione della partita. Nelle ultime gare, il Napoli è stato bravo a far gol, ma poi si è messo lì in attesa”.

BONUCCI E IL PARERE SUL NAPOLI DI ANTONIO CONTE: “DEVONO MIGIORARE IN TUTTO, DEVE CRESCERE. LA SQUADRA CHE MI DIVERTE E’ LA JUVENTUS DI THIAGO MOTTA. E’ BELLA”

“Tre punti di ritardo rispetto al Napoli sono tanti? Il Napoli deve migliorare in tutto, deve crescere, ma la mentalità di Conte si inizia a vedere McTominay? E’ completo: veloce, tecnico, fisico. Da’ tanto. Oltre a Lukaku, riferimento offensivo, lo scozzese è l’elemento chiave. Ha tutto”.

“Più difficile fermare Lukaku o Osimhen? Con il belga fatichi meno rispetto ad Osimhen, che salta tre metri sopra gli altri. Al nigeriano non puoi lasciare un centimetro”. Bonucci ha invece esaltato la Juventus nonostante i risultati poco positivi: “È’ una squadra con tanti giocatori nuovi e che ha subito gol solo adesso, per la prima volta. A vederla, mi sto divertendo. È bella”.