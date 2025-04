Napoli, Caprile saluta: prima cessione estiva per 8 milioni di euro

Il calciomercato estivo del Napoli si apre con la prima cessione ufficiale: Elia Caprile, portiere classe 2001, lascerà il club partenopeo per una cifra di 8 milioni di euro. La trattativa, definita già a gennaio, si concretizzerà al termine della stagione in corso

Caprile, arrivato al Napoli nel 2023 dal Bari, ha trovato poco spazio tra i pali, complice la presenza di portieri più esperti nel roster azzurro. Nonostante ciò, il giovane estremo difensore ha mostrato professionalità e dedizione durante il suo periodo a Napoli, guadagnandosi l’interesse di diversi club.

La cessione di Caprile rappresenta una mossa strategica per il Napoli, che punta a rinnovare il proprio organico in vista della prossima stagione. I 8 milioni incassati saranno reinvestiti sul mercato per rafforzare la rosa a disposizione del tecnico Antonio Conte.​ Il direttore sportivo Giovanni Manna è già al lavoro per individuare i profili adatti a completare la squadra. Tra i nomi accostati al Napoli ci sono quelli di Jordan Barrera, giovane talento colombiano, e di Garnacho, esterno offensivo argentino attualmente al Manchester United.

Le ultime dal mercato del Napoli

La partenza di Caprile segna l’inizio di un’estate che si preannuncia movimentata per il Napoli, con possibili ulteriori operazioni in entrata e in uscita. L’obiettivo del club è quello di allestire una squadra competitiva per affrontare al meglio le sfide della prossima stagione, sia in ambito nazionale che internazionale.​

I tifosi azzurri attendono con ansia le mosse della dirigenza, sperando in acquisti di qualità che possano riportare il Napoli ai vertici del calcio italiano ed europeo. La cessione di Caprile, seppur dolorosa, potrebbe rappresentare il primo passo verso una nuova era per il club partenopeo.