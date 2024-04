Napoli, Caressa: “Conte aspetta una mossa da De Laurentiis”

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha sollevato l’interessante candidatura di Antonio Conte per la panchina del Napoli, durante una discussione sul continuo movimento di allenatori nella Serie A al programma Sky Calcio Club. Caressa ha spiegato che Thiago Motta sembra destinato alla Juventus e il Milan mostra un serio interesse per Lopetegui. I tifosi napoletani, invece, esprimono il desiderio di vedere Conte al timone della squadra. Tuttavia, c’è anche un forte interesse per De Zerbi, che rappresenterebbe un’opzione intrigante.

Conte in attesa di un’offerta

Conte, secondo Caressa, è in attesa di un’offerta definitiva da parte del presidente del Napoli: “Conte, intanto aspetta una mossa definitiva da De Laurentiis: gli incontri ci sono già stati, come ci ha spiegato Gianluca Di Marzio.

Gli altri due nomi in corsa per il Napoli, al momento, sono quelli di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Attenzione proprio a De Zerbi per il Milan e Conte al Napoli: l’ex CT aspetta soltanto il sì definitivo“.

Sviluppi tattici e di mercato

Se Conte dovesse approdare al Napoli, ci sarebbero interessanti sviluppi tattici e di mercato. Si parla di un possibile utilizzo del 3-4-3, anche se Conte ha sperimentato il 4-2-4 all’inizio della sua carriera.

Inoltre, si prevedono almeno tre nuovi acquisti: un difensore centrale veloce, un esterno sinistro abile nel dribbling e un attaccante fisico simile a Lukaku. Questi investimenti potrebbero essere finanziati dalle entrate derivanti dalla futura cessione di Osimhen.