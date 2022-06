Napoli, Caressa esalta Fabian: “Mi fa impazzire come accarezza il pallone”

Sul suo canale YouTube, il giornalista SKY Fabio Caressa ha parlato del Napoli e di un calciatore in particolare, Fabian Ruiz, che, nonostante la stagione al di sotto della media, ha una qualità davvero importante.

“Lo so cari amici del Napoli che magari a voi la sua stagione non è piaciuta, però lo ribadisco che mi fa impazzire come accarezza il pallone Fabian Ruiz“.

“La mia è una passionaccia, al di là del rendimento in tutta la stagione. Ha avuto un periodo di calo, anche un po’ pronunciato, però ho una passione per lo spagnolo“.

In effetti la stagione del centrocampista azzurro non è stata delle migliori. Nonostante ciò, il giocatore ha offerto delle reti di alta fattura e delle prestazioni da incorniciare. La continuità, per il momento, non è ancora il suo forte.

Anche il mister Luciano Spalletti apprezza le qualità di Fabian e non a caso si tratta di un calciatore che difficilmente lascia il terreno di gioco.