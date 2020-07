Napoli, Carlo Alvino: “De Laurentiis potrebbe bloccare la cessione di Hysaj”

Carlo Alvino, giornalista inserito all’interno della redazione di Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tv Luna. Oggetto delle sue parole è stata soprattutto la partita disputata allo Stadio San Paolo tra Napoli e Sassuolo. Ecco il suo intervento.

“I partenopei sono riusciti, anche se con difficoltà, a conseguire una vittoria comunque importante anche per il morale in vista della sfida in Champions League con il Barcellona di Lionel Messi. Mi è piaciuta in modo particolare la prestazione dell’esterno Hysaj”.

Proprio su quest’ultimo calciatore Alvino si è poi soffermato, aprendo il tema del calciomercato. Il terzino albanese era infatti dato per sicuro partente fino a qualche mese fa. Ora invece, gli scenari potrebbero radicalmente cambiare.

“Il Napoli era intenzionato a cedere Hysaj. De Laurentiis, tuttavia, in accordo con Gennaro Gattuso e Cristiano Giuntoli potrebbe bloccare una cessione data già per fatta. Hysaj sta tornando ai livelli del passato. Ai tempi di Sarri assicurava sempre un rendimento molto elevato. Sembra tornato quel calciatore ammirato con il coach di Figline. Il Napoli, prima di cederlo, ci penserà bene”.

Valutazioni in corso su Elseid Hysaj quindi, la cui duttilità rappresenta una qualità importantissima per il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Aurelio De Laurentiis così vorrebbe accontentare il suo allenatore, anche perché allo stesso prezzo sarà molto difficile trovare di meglio sul mercato.