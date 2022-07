Napoli, Casale rifiuta l’offerta del Monza, vuole arrivare in azzurro

Nicolò Casale, classe ’98, è il difensore del Verona. Si è rivelata una grande sorpresa della Serie A insieme ad altri compagni come Barak, Caprari e Simeone ed ora su di loro sono puntati gli occhi delle squadre in Italia.

In particolare, su Casale c’è il Napoli che è alla ricerca di un quarto difensore da inserire in rosa. Su di lui in Italia c’è anche la Lazio ma per il momento nessuna delle due società sembra essersi fatta avanti per pagare il cartellino di circa 10 milioni di euro chiesto dal Verona.

A sorpresa per il difensore è arrivata l’offerta del Monza che avrebbe potuto concretizzare il suo trasferimento ma come riportato da Repubblica.it sembra che Casale abbia rifiutato in attesa delle proposte di Napoli e Lazio.

Nelle prossime ore potremmo conoscere più dettagli riguardo le operazioni.