Napoli, caso Milik vicino alla conclusione: il Marsiglia offre 15 mln (bonus compresi)

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis in questa sessione di gennaio non ha intenzione di piazzare nuovi acquisti. La squadra è al completo e l’emergenza Covid ha portato in rosso i conti societari.

L’obiettivo del presidente è cedere Arek Milik per sanare un po’ la questione economica della società. Il suo contratto in scadenza il prossimo giugno, però, pesa come un macigno sulla sua valutazione.

La dirigenza azzurra ha già rifiutato molte offerta non considerate congrue. Per cederlo, infatti, la richiesta è di 15 milioni di euro.

Secondo le ultime indiscrezioni, nelle ultime ore sarebbe arrivata un’offerta che accontenterebbe tutti. Ad annunciarlo è La Gazzetta dello Sport, con Milik che gradirebbe la destinazione, ovvero la Ligue 1.

Il Marsiglia ha infatti offerto al Napoli 10 milioni di euro più 5 di bonus. Si tratta comunque di un’offerta importante considerando la scadenza di Milik. Le ultime indiscrezioni, inoltre, parlano anche di una possibile clausola sulla rivendita del polacco in futuro.