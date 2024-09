Napoli, Cassano esalta David Neres: “Deve giocare titolare, non capisco Antonio Conte”

Antonio Cassano ha parlato di recente dell’arrivo di David Neres al Napoli. L’ex fantasista barese si è sbilanciato anche su quella che sarà la stagione dell’esterno brasiliano sotto Antonio Conte con la maglia azzurra. Cassano in particolare, si è chiesto il motivo per il quale l’attaccante parta sempre alla panchina: “Poi non capisco. Hai preso Neres e fai giocare Matteo Politano. Può darsi che non sta molto bene fisicamente”

Antonio Conte sta vedendo costruire, lentamente, la sua nuova squadra. Il Napoli ha iniziato il campionato a rilento, con una sconfitta contro l’Hellas Verona, ma poi ha ingranato la marcia e conquistato punti importanti per il campionato italiano. Troppa lentezza negli arrivi, ma secondo Antonio Cassano un giocatore forte è arrivato. Si tratta di David Neres, ex esterno del Benfica che sembrerebbe poter esplodere secondo l’ex fantasista di Inter, Real Madrid e Milan.

LE PAROLE DI ANTONIO CASSANO SU DAVID NERES: “NON DOBBIAMO ASPETTARCI 20 RETI DA UN CALCAITORE COME LUI. PER ME E’ UNA GRANDE CAHIAMA DEL NAPOLI”

Ecco cosa ha detto Antonio Cassano: “Quando si parla di David Neres che segna poco, non dobbiamo aspettarci 20 reti perché quelle le deve fare Lukaku. Così come 10 me le aspetto da Kvara ma 8+8 te le può fare benissimo in un determinato tipo di calcio. Nel 3-4-3 fluido vedo che Conte ci sta lavorando tanto. Non è un caso che gli esterni si accentrano così come nel primo e nel secondo gol”.

“David Neres può accentrarsi e sa cosa fare. Per me è una grande chiamata del Napoli. Lele, David Neres è un giocatore di altissimo livello. Un esterno che ti punta e può fare l’assist. Nella sua carriera ha avuto tanti bassi anche per infortuni o altre problematiche visto che ha un carattere particolare. Però ha beccato l’allenatore giusto che lo farà andare a mille all’ora e lo preparerà anche bene fisicamente”.