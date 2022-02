Napoli, Cassano: “Lobotka mi sta impressionando, è il cervello della squadra”

Ai microfoni della Bobo TV, l’ex calciatore di Roma e Real Madrid, Antonio Cassano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato anche del Napoli e di alcuni dei suoi calciatori fondamentali.

“Chi mi sta impressionando è Lobotka, oggi toglierlo non lo so che benefici possa dare al Napoli. Anguissa finché non si è fatto male ha fatto fare il salto di qualità. Fabian Ruiz alti e bassi, per questo dico che se devo sacrificare qualcuno dico proprio Ruiz“.

“Perché non puoi togliere Lobotka, che è il cervello della squadra, Anguissa invece è il perno principale”.

Per l’ex attaccante, quindi, nel Napoli al momento c’è un solo insostituibile a centrocampo e il suo nome corrisponde a quello di Stanislav Lobotka.

Antonio Cassano ha infine dichiarato: “Zielinski è un periodo che sta facendo fatica, ma proprio nella continuità“.