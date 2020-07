Napoli – Castel Di Sangro, a breve l’ufficialità per il ritiro estivo: accordo di 12 anni!

Come riportato da Repubblica, per l’ufficialità di Castel Di Sangro come nuova location per il ritiro estivo del Napoli è ormai solo questione di tempo. Entro qualche giorno è previsto il comunicato dell’accordo, intanto stanno già emergendo i primi particolari.

Secondo le ultime indiscrezioni l’accordo con il centro sportivo della località abruzzese dovrebbe essere addirittura della durata di 12 anni. Un contratto importante, composto da 6 anni come quota ‘fissa’ più un opzione per altri 6 anni.

L’accordo, non ancora ufficiale, dovrebbe partire già da questa estate. Tale tempistica presenta però un piccolo ostacolo. Il contratto con Dimaro, sede abituale dei ritiri estivi del Napoli fino a quello della scorsa stagione, scadrà solo nel 2022.

Ciò significa che fino a tale data, sulla carta, il Napoli disporrà di ben due location differenti per il ritiro estivo. Per evitare tale situazione, le prossimi estati potrebbe esserci una mini asta tra i centri sportivi concorrenti al fine di aggiudicarsi gli allenamenti azzurri della propria location.

Probabilmente tutto sarà più chiaro tra qualche giorno quando il contratto tra Napoli e Castel Di Sangro verrà messo nero su bianco, divenendo quindi ufficiale. Poi il tempo delineerà meglio le dinamiche, con la squadra azzurra che intanto si prepara per allenarsi in Abruzzo a partire da quest’estate.