Napoli, casting per la difesa. Spunta anche il nome di Fazio della Roma

Napoli, si continua a puntellare la difesa. Spunta il nome di Federico Fazio che è ai margini della Roma da quest’Estate

L’addio di Kostas Manolas apre a nuovi problemi difensivi per il Napoli. O almeno a livello numerico. Già, perché la squadra di Luciano Spalletti dovrà necessariamente comprare qualcuno, per evitare possibili inconvenienti a stagione in corso.

Il casting difensivo è iniziato con il trasferimento in Grecia proprio di Manolas, che ora ha lasciato la patata bollente alla società Partenopea. Si stanno sondando varie alternative, per giocatori che intrigano tutti il Napoli.

Tra potenziali arrivi e vecchie conoscenze

Il Napoli ha già provato a parlare con il Fenerbahce per ben due giocatori: Attila Szalai e Min-Jae Kim. Per il 23enne Ungherese sembra tutto più semplice, ma il Napoli aspetta perché vorrebbe il 25enne Sud Coreano.

Min-Jae Kim, però, pur essendo l’attuale prima scelta per i Partenopei potrebbe non arrivare così facilmente. Il giocatore vorrebbe la titolarità garantita e il Napoli non può di certo cedere così facilmente, visto che a quel punto dovrebbe vendere qualcuno.

Ecco che quindi si fa avanti il nome di una vecchia conoscenza di Luciano Spalletti: l’Argentino Federico Fazio. Il difensore 34enne, in forza alla Roma, si allena a parte da quest’Estate. Non rientra nei piani di José Mourinho, quindi dopo 4 anni in giallorosso potrebbe fare i bagagli.

In maglia azzurra ritroverebbe un allenatore a lui già conosciuto, che potrebbe dargli qualche anno di carriera in più. Il calciatore ex Tottenham potrebbe dunque trasferirsi in Campania, per dare più esperienza al reparto arretrato. Resta una seconda scelta, ma che comunque convince la società.