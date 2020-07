Napoli, Cavani annuncia l’addio al PSG con un video: tifosi azzurri gli chiedono di ritornare

Il Napoli, per la prossima stagione, è alla ricerca di un grande bomber, un calciatore che possa fare la differenza soprattutto sotto porta, dove molto spesso gli azzurri non riescono ad essere decisivi.

Per questo motivo, Aurelio De Laurentiis sta definendo la trattativa per portare a Napoli Victor Osimhen, attaccante del Lille che, nell’ultima stagione, è diventato un vero e proprio punto di riferimento della squadra nonostante la sua giovane età.

Nonostante la trattativa sia in via di definizione, i tifosi napoletani continuano a chiedere a gran voce un ritorno, quello di Edinson Cavani.

L’ex attaccante del Napoli, sui suoi canali social, ha annunciato l’addio al PSG con un video in cui ricorda i bei momenti passati a Parigi. Il contratto dell’attaccante uruguaiano, infatti, è terminato e al momento non ha ancora firmato per nessuna squadra. Molti sono i club interessati, tra cui la Roma in Serie A.

Sotto il video di Cavani, i tifosi napoletani si sono letteralmente scatenati, invocando al giocatore di ritornare in azzurro e rivivere i bei tempi. Tuttavia, il ritorno di Cavani non è possibile. Il Napoli, infatti, ha già trovato il suo nuovo bomber: Osimhen. Nonostante i tanti milioni che ADL sta spendendo per acquistarlo, i tifosi napoletani avrebbero preferito rivedere in azzurro un bomber che non dimenticheranno mai, Edinson Cavani.