Napoli, Cavani nella sua biografia: “Prima ancora di scendere in campo, i tifosi già erano nel mio cuore”

Edinson Cavani, attualmente attaccante del Manchester United, ha scritto una biografia intitolata “Quello che ho nel cuore“. All’interno, vi sono molti passaggi dedicati alla sua esperienza a Napoli.

Il Matador inizia il suo racconto parlando del suo trasferimento in azzurro, rivelando la trattativa con la società partenopea.

“Quando seppi che quella società era il Napoli, chiesi ai miei amici e familiari cose ne pensavano. Sole e io non sapevamo praticamente nulla di Napoli, di conseguenza decidemmo di pregare e capire quale fosse la volontà di Dio. Ventiquattro ore dopo ci sentivamo già parte del Napoli, ed eravamo pronti per questa nuova esperienza“.

Con i suoi 104 gol in tre anni, Edinson Cavani è stato senza dubbio l’attaccante più prolifico di sempre con la maglia azzurra. L’avventura si è poi interrotta con il trasferimento al PSG, che sborsò oltre 60 mln di euro per acquistarlo.

Cavani ha infine lasciato un messaggio d’amore per la sua ex squadra: “Avevo sentito dire che i napoletani avevano già composto una canzone in mio onore, e che esistevano statuine per il presepe natalizio fatte a mia immagine. Prima ancora di aver toccato un solo pallone con la maglia azzurra, già sapevo di essere entrato nel cuore dei napoletani, così come loro erano entrati nel mio“.