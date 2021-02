Napoli – Cavani, un amore che fa giri immensi e poi ritorna?

Edinson Cavani, dopo qualche screzio con il PSG e la conseguente cessione, sta facendo le fortune del Manchester United in Premier League. Sono 6 i gol al momento in 16 partite, non male considerando il suo minutaggio che non lo vede titolarissimo nello schema dei Red Devils.

Il centravanti 33enne comunque ha un solo anno di contratto con la squadra inglese, e nel giugno 2021 sarà svincolato. Ecco allora scatenarsi l’immancabile tormentone: Edinson Cavani ritorna a Napoli?

Il calciatore, a dir la verità, non ha mai nascosto questo suo sogno: finire la carriera alle pendici del Vesuvio. Nella squadra partenopea infatti, Cavani si è consacrato come bomber di livello mondiale, sfiorando addirittura la vittoria della Serie A sotto la guida tecnica di Walter Mazzarri.

Nel tempo tra lui ed i tifosi partenopei si è instaurato un rapporto viscerale, che continua ad essere presente nonostante Cavani sia calcisticamente sempre lontano da Napoli e dal Napoli. Però sognare non costa nulla e più di qualche tifoso vorrebbe rivedere Cavani nuovamente con la maglia del Napoli.

L’occasione è ghiotta: le strade tra Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso sono destinate a separarsi a fine stagione ed è probabile che sul banco degli esoneri vi sarà anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Insomma, una rifondazione vera e propria. Chissà allora che per favorire il nuovo ciclo, De Laurentiis non scelga di affidarsi anche a Cavani, un po’ come fatto lo scorso anno dal Milan con Ibrahimovic.