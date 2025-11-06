Conte, il futuro è un’incognita? Il ciclo azzurro potrebbe ripartire da un giovane allenatore

Antonio Conte e il Napoli, un matrimonio che ha riportato entusiasmo e ambizione sotto il Vesuvio. Tuttavia, guardando alla storia dell’allenatore salentino, la possibilità di un addio a fine stagione non è da escludere. In carriera, Conte ha raramente superato i due anni sulla stessa panchina: il suo metodo intenso e la ricerca costante della perfezione tendono a chiudere i cicli in tempi relativamente brevi.

Come lui stesso ha spesso ribadito, il suo modello ideale è un ciclo triennale, un percorso in cui costruire, consolidare e poi rinnovarsi altrove. Se dovesse rispettare la sua linea storica, quella con il Napoli potrebbe essere una parentesi di due stagioni, o comunque non destinata a durare troppo a lungo.

Nel caso in cui le strade tra Conte e il club azzurro dovessero dividersi, Aurelio De Laurentiis starebbe già pensando a un profilo capace di garantire continuità tecnica e progettuale. L’indiziato principale sarebbe Thiago Motta, allenatore stimato dallo stesso presidente e già accostato in passato al Napoli per la sua filosofia moderna e la capacità di valorizzare i giovani.

Conte, intanto, resta concentrato sull’obiettivo: riportare il Napoli stabilmente ai vertici del calcio italiano e internazionale. Ma, come insegna la sua carriera, il futuro è sempre una pagina ancora da scrivere, e Thiago Motta potrebbe essere il nome giusto per aprire il prossimo capitolo azzurro.