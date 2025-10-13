Napoli, c’è già la data del rientro in campo di Lobotka

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, il Napoli dovrà fare ancora a meno di Stanislav Lobotka per alcune settimane. Il centrocampista slovacco, colpito da una lesione distrattiva all’adduttore, è fermo ai box e i tempi di recupero non consentono un ritorno immediato in campo. Tuttavia, il quotidiano ha indicato una data precisa per il possibile rientro: il 4 novembre, in occasione della sfida di Champions League al Maradona contro l’Eintracht Francoforte. Una gara importante, che potrebbe coincidere con il ritorno di uno dei giocatori più determinanti per gli equilibri tattici della squadra.

Lobotka rappresenta un elemento chiave nello scacchiere di Antonio Conte. La sua capacità di gestire i ritmi di gioco e garantire equilibrio tra i reparti lo rendono praticamente insostituibile nel cuore del centrocampo. La sua assenza, dunque, costringe l’allenatore a studiare nuove soluzioni per mantenere alta la competitività del Napoli in un periodo ricco di impegni ravvicinati.

Nel frattempo, la tabella di recupero fa temere uno stop prolungato. Se i tempi dovessero essere rispettati, Lobotka sarà costretto a saltare almeno cinque partite ufficiali. Gli avversari previsti in questo lasso di tempo non sono affatto semplici: Torino, PSV Eindhoven, Inter, Lecce e Como. Sfide delicate che potrebbero incidere sul cammino del Napoli sia in campionato sia nelle coppe.

Conte dovrà quindi ridisegnare il centrocampo. Tra le opzioni al vaglio c’è quella di tornare al collaudato modulo 4-3-3, che permetterebbe di dare maggiore copertura in mezzo al campo. Un’altra ipotesi è quella di affidarsi a Billy Gilmour, giovane talento scozzese, per ricoprire il ruolo di regista in attesa del recupero dello slovacco.

La speranza è che il rientro di Lobotka avvenga nei tempi previsti e senza complicazioni. Il suo ritorno rappresenterebbe non solo un rinforzo tecnico, ma anche psicologico per l’intero gruppo. Il Napoli, infatti, punta a confermarsi protagonista in Italia e in Europa, e per riuscirci ha bisogno del contributo di tutti i suoi leader, a partire proprio dal suo metronomo di centrocampo.