Napoli, c’è il forte interesse del Real Madrid per Fabian Ruiz e Mertens

Il Real Madrid pare stia continuando a guardare in casa Napoli per i suoi obiettivi di mercato. In particolare ai Galacticos interesserebbero molto Fabian Ruiz e Dries Mertens. Se l’interesse per lo spagnolo era già noto, sembra invece una novità l’idea belga da parte dei blancos.

La situazione dei due azzurri al momento è particolare per due motivi diversi. Per Fabian Ruiz vi è il problema dell’accordo per il rinnovo che tarda ad arrivare. Tra De Laurentiis e gli agenti del calciatore vi è infatti l’intoppo clausola rescissoria: il presidente azzurro vorrebbe l’inserimento di quest’ultima con un valore di circa 100 milioni di euro, il calciatore invece chiede, per rinnovare, che nel suo contratto non venga inserita alcuna clausola.

Clausola rescissoria che invece è presente nel contratto di Dries Mertens ed è di appena di 10 milioni. Il Real Madrid quindi potrebbe strappare il calciatore belga dal Napoli senza che il club azzurro possa opporre resistenza. Nell’eventualità di trattative comunque, eventualità che diverrebbe certezza per Fabian Ruiz in mancanza di clausola rescissoria, Aurelio De Laurentiis potrebbe opporsi fermamente alle volontà di Florentino Perez.

Dopo la trattativa dei club per James Rodriguez non scorre di certo buon sangue tra i due presidenti, soprattutto da parte di Aurelio De Laurentiis. Al patron azzurro infatti non è andata giù la permanenza del fantasista colombiano al Real Madrid a discapito proprio del Napoli che lo ha trattato per tanto tempo. Si tratterebbe quindi di una sorta di vendetta da parte del presidente azzurro.