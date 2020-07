Napoli, c’è il sì di Boga: ancora da trovare l’intesa con il Sassuolo

Nelle ultime ore il quotidiano italiano Il Mattino ha fatto il punto della situazione sulla trattativa Napoli – Jeremie Boga. Non è di certo una notizia il fatto che gli azzurri siano molto interessati all’ala del Sassuolo, negli ultimi giorni però ci sono stati concreti passi avanti.

Molto recentemente infatti il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli ha incontrato il fratello-agente di Boga. Tramite l’incontro si è arrivati ad un completo accordo con il giocatore, il quale percepirà all’ombra del Vesuvio un ingaggio da 1,9 milioni annui per la prima stagione, con bonus a salire per gli anni successivi.

L’ostacolo più grande è però rappresentato dal Sassuolo, con cui al momento il Napoli è lontano dal trovare un’intesa. La società neroverde appare infatti irremovibile: per l’acquisto del proprio occorrono circa 35 milioni di euro.

La cifra non trova d’accordo il Napoli che al momento non si spinge oltre i 17 milioni di euro. L’offerta del club azzurro non è neanche la metà della richiesta del club emiliano. Sul piatto ballano circa 20 milioni, tanti, forse troppi.

Per ovviare a tale problema il Napoli vorrebbe inserire nella trattativa una contropartita tecnica. Al momento il maggiore indiziato per entrare nello scambio risponde al nome di Adam Ounas, ala algerina del Napoli che già in passato era stato cercato dal Sassuolo.