Napoli, c’è il sì di Danilo: si tratta con la Juventus

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, e riportato anche dai colleghi di Tuttosport, il Napoli avrebbe il sì di Danilo per un eventuale trasferimento a gennaio. Manca solo il sì della Juventus, che dovrà prima piazzare un colpo in entrata

Danilo non è mai stato così vicino dal salutare la Juventus. Nonostante le dichiarazioni di Giuntoli, infatti, il calciatore brasiliano e capitano bianconero potrebbe ritrovarsi per andare a giocare per Antonio Conte.

Cristiano Giuntoli, infatti, una settimana fa aveva detto tali parole: Danilo via a gennaio? In questo momento è il nostro capitano e ce lo teniamo stretto, dietro siamo ridotti ai minimi termini. Non abbiamo parlato con il Napoli né con altri. Il nostro obiettivo è non cedere nessuno e prendere un rinforzo in difesa”. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il calciatore avrebbe già dato il suo sì alla soluzione partenopea.

Si tratta?

Un assist per il suo addio potrebbe averlo dato Leonardo Bonucci con delle dichiarazioni di qualche tempo fa: “Conoscendolo bene sicuramente dentro sta soffrendo ma è un ragazzo d’oro, pulito, dentro lo spogliatoio ha sempre la parola giusta. Non ha mai creato problemi, poi ovvio, quando non giochi per tante partite ti da fastidio. Terzino? Per tutta la partita no, lui parlandoci mi diceva “Leo, giocando tanto a tre o centrale nei due, mi piace fare quel ruolo lì, essere più lucido per giocare palla e meno di spinta, però è un grande giocatore e si adatta a tutto quanto”.

L’addio alla Juventus potrebbe concretizzarsi già da gennaio, con i partenopei che però vorrebbero prendere il calciatore con il minor esborso possibile. Per ora la Juventus non lo cede, anzi vorrebbe rinnovarlo, ma più avanti si vedrà.