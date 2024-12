Napoli, c’è il sì di Dorgu: pronta la ricca offerta

Il Napoli sarebbe pronto a fare un’offerta pesantissima per Patrick Dorgu del Lecce. L’esterno dei salentini avrebbe già dato il proprio consenso al trasferirsi in maglia azzurra

Patrick Dorgu è l’obiettivo numero uno del Napoli per rafforzare la corsia esterna. Il terzino danese, nato a Copenaghen da genitori nigeriani, in forza al Lecce sembrerebbe essere diventato l’oggetto del desiderio degli azzurri. Tanto che Aurelio De Laurentiis starebbe studiando la mossa successiva, un’offerta golosa per portarlo via da Lecce.

Il calciatore danese avrebbe già dato il proprio consenso eventuale ad un trasferimento in azzurro, con l’offerta del Napoli che sarebbe già sul piatto. I partenopei avrebbero la volontà di spendere 32 milioni di euro più bonus in caso di raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions League. Però, il calciatore potrebbe non muoversi a gennaio.

Ipotesi prestito?

La possibilità sembrerebbe, però, essere quella di una permanenza in maglia giallorossa almeno fino all’estate per Patrick Dorgu. Saverio Sticchi Damiani, presidente dei salentini, ha infatti blindato il suo gioiello in un’intervista a Radio Kiss Kiss: Quale sarà il futuro di Patrick Dorgu? Fa piacere registrare le attenzioni su questo giocatore sia in Italia che all’estero, segno che si sta facendo un percorso serio. È un ragazzo che viene dalla Primavera ed è sempre una gioia per un club, ma abbiamo un obiettivo troppo importante e i giocatori importanti non si muovono a gennaio ma resteranno a Lecce. A fine stagione vedremo quanto accadrà. C’è da dire che il Napoli di De Laurentiis ha dato dei segnali in tal senso, ha mostrato interesse. Ci sono alcuni elementi che dimostrano quest’interesse, non ultimo quell’immagine finale dopo Napoli-Lecce con Conte e Dorgu. Vedremo cosa accadrà a giugno”. L’ipotesi più plausibile resta quella di un acquisto del Napoli a gennaio, con prestito immediato al Lecce fino al termine della stagione. Tutto dipenderà dalla forza economica partenopea, però