Napoli, c’è il sì di Garnacho. Schira annuncia nuova grossa offerta: “50 milioni + bonus, è l’obiettivo numero 1”

L’obiettivo numero uno di Antonio Conte per sostituire Kvara è Alejandro Garnacho. Il fenomeno dello United ha una valutazione importante e, nella giornata di ieri, è stata rifiutata la prima offerta da 40 milioni di euro. Nelle ultime ore, però, la SSC Napoli ha presentato una nuova offerta.

L’esperto di mercato, Nicolò Schira, ha rivelato tramite X: “Il Napoli è pronto a offrire 50 milioni di euro più bonus al Manchester United per provare a ingaggiare Alejandro Garnacho, che è l’obiettivo principale del Napoli per sostituire Kvaratskhelia. Per l’esterno pronto un contratto fino al 2029 con opzione per il 2030“.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante argentino avrebbe già accettato la piazza partenopea voglioso di ripercorrere le gesta del suo idolo: Diego Armando Maradona. Repubblica, riporta che “il giocatore attraverso i suoi agenti ha già fatto sapere di essere molto tentato dall’avventura in Serie A”.

GARNACHO NUOVO ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI: LA DIRIGENZA PARTENOPEA LAVORA PER CHIUDERE LA TRATTATIVA MILIONARIA CON IL MANCHESTER UNITED

Garnacho è stato un protagonista dello United da quando è entrato in prima squadra, diventando un giocatore chiave sotto l’ex allenatore Erik ten Hag e vincendo il Premio Puskas 2024 per il miglior gol del calcio mondiale, con la sua straordinaria acrobazia all’Everton la scorsa stagione. Ma ha faticato a incidere sotto il nuovo direttore Ruben Amorim, esordendo per la prima volta in otto partite nella vittoria di FA Cup contro l’Arsenal nel fine settimana.

Questa settimana Amorim lo ha sfidato a lavorare sul suo gioco se vuole essere un titolare nella nuova squadra dello United: “Ha talento e deve imparare a giocare in una posizione diversa”, ha detto il tecnico dello United, parlando prima della partita di Premier League di giovedì contro il Southampton. “Deve giocare meglio all’interno. Migliora molto nella posizione di recupero quando non ha la palla. Ma così facendo, a volte non si trova nella posizione giusta per effettuare le transizioni come in passato”. Parole che sembrano chiudere ad un possibile facilitarsi della trattativa.