Napoli, c’è il sì di Kumbulla: il difensore vicino a vestire l’azzurro

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha riportato questa mattina aggiornamenti riguardo ad un’importante trattativa. Il Napoli infatti sarebbe ormai vicinissimo a chiudere per Kumbulla, giovane difensore dell’Hellas Verona. Per il difensore la società partenopea aveva provato una trattativa alla Rrahmani, ovvero chiudere il colpo a gennaio per poi prenderlo a giugno.

Per Kumbulla però le cose non sono andate esattamente secondo i piani, eppure il quotidiano sportivo italiano sostiene l’imminente fumata bianca. Tra le pagine del giornale si legge infatti come, nelle ultime ore di mercato, ci sia stato l’incontro tra il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e il giocatore con i suoi agenti.

Proprio in questa chiacchierata Kumbulla avrebbe esternato la propria volontà di vestire la maglia del Napoli la prossima stagione, seguendo le orme del suo compagno di squadra e di reparto Rrahmani. La volontà del calciatore era l’unico tassello da incastrare per poter chiudere la trattativa.

Gli accordi col Verona erano infatti già conclusi da tempo. Ovviamente ora, in questi 5 mesi che ci separano dalla sessione estiva di calciomercato, potrebbe succedere di tutto. Il Napoli però al momento parte avere una sorta di corsia preferenziale. Nulla di ufficiale quindi, qualcosa di molto concreto però c’è.