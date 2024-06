Napoli, c’è il sì di Romelu Lukaku. In difesa due colpi da novanta per il 3-5-2 di Antonio Conte

L’edizione odierna di Repubblica scrive del Napoli e del mercato che attende gli azzurri. In particolare, il noto quotidiano, scrive dell’interessamento del club partenopeo per Romelu Lukaku, con l’attaccante che ha già accettato la destinazione partenopea in vista della prossima stagione.

“Il belga è un pallino di Conte, si sa. Il Chelsea chiede 38 milioni di sterline, il Napoli è pronto a offrire 15 milioni di euro più 3 di bonus. Il sì del centravanti è già arrivato. Lukaku aspetta l’esito della trattativa per riabbracciare il suo vecchio maestro Conte, mentre Osimhen è destinato a giocare in Premier League”.

CORRIERE DELLO SPORT – IL DOPPIO COLPO DELLA SSC NAPOLI IN DIFESA: ALESSANDRO BUONGIORNO ED HERMOSO PER IL 3-5-2 TARGATO ANTONIO CONTE

Oltre l’attacco, la SSC Napoli deve sistemare anche il reparto arretrato del campo. Per questo motivo, Antonio Conte, avrebbe messo nel mirino due calciatori: Buongiorno ed Hermoso. Con il primo sarebbero già iniziate le trattative con il club campano che sarebbe arrivato ad offrire 40 milioni di euro comprensivi di bonus.

Per Hermoso, invece, il Corriere dello Sport riporta: “Ha la passione per i cani ed è svincolato, ma da bravo imprenditore sa bene come trattare e capitalizzare il massimo: è un parametro zero e dunque ha voglia di chiudere un accordo conveniente, dopo l’esperienza con l’Atletico Madrid”.

“Al ds Manna piace molto, facciamo anche di più, e poi un amante del caffè a Napoli ci starebbe alla grande”, conclude il Corriere dello Sport.