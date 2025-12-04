Napoli, c’è il sì per un giovane: pronta la formula

I partenopei avrebbero trovato un accordo di base con un giovane giocatore del Manchester United. Stiamo parlando di Kobbie Mainoo, giovane centrocampista classe 2005 che potrebbe accasarsi a Napoli nella prossima sessione invernale di calciomercato

Trattativa impostata

I partenopei sono pronti a portare avanti una trattativa importantissima. In un solo colpo potrebbero sistemare il centrocampo e assicurarsi le prestazioni di uno dei centrocampisti di talento più potenzialmente forti del panorama calcistico mondiale.

Si parla di Kobbie Mainoo, che nelle ultime ore avrebbe trovato un principio di accordo con il Napoli per trasferirsi durante la finestra invernale di calciomercato. Ora manca solo un altro sì, quello del Manchester United.

Pronta la formula

Per il sì non manca troppo, seppur non manchi anche poco. La situazione è chiara: il giocatore è ai margini del progetto e vuole giocare, con Ruben Amorim che non lo vede nel suo ruolo e, spesso e volentieri, neppure in campo. La volontà del Napoli sarebbe quella d’impostare il tutto su una base di un prestito oneroso con diritto di riscatto, arrivando a pagare poi circa 40-45 milioni di euro nel caso in cui si voglia trattenere il giovane inglese. Per abbassare l’esborso economico i Red Devils potrebbero inserire una clausola per la rivendita o, anche meglio, una possibile recompra all’interno del patto con i partenopei.