Napoli, c’è la conferma per Meret

Alex Meret, nonostante le tante voci di addio, sarà la prima conferma del Napoli per la prossima stagione. Il portiere azzurro resterà ancora all’ombra del Vesuvio

Nonostante le tante voci di mercato, Alex Meret sembra sarà la prima conferma del Napoli per la prossima stagione. Il portiere friulano ex Udinese sembra essere sicuro del proprio posto a Napoli, tanto che Aurelio De Laurentiis avrebbe deciso di volerlo trattenere.

Al di là di chi sarà il nuovo allenatore, quindi, Meret resterà il portiere titolare degli azzurri. Difficile, invece, la conferma di Kim Min Jae che viaggia verso il Manchester United. Il prossimo allenatore azzurro, però, resta ancora avvolto nel mistero. Chiunque sarà dovrà accogliere la pesantissimo eredità di Luciano Spalletti.

Le ultime sul nuovo allenatore

Aurelio De Laurentiis ha di recente varato uno pseudo identikit per il nuovo tecnico partenopeo. Ecco cosa ha detto: “Stiamo monitorando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili e sceglierò il migliore per proseguire il ciclo del Napoli. Quando uno crea cambiamento ci possono essere momenti che non devono spaventare perché tutto serve per migliorarsi. Andremo avanti essendo l’unica squadra di calcio che da 14 anni è in Europa e questo la dice lunga sulla scelta dei tanti allenatori. Il mio vantaggio è che non so giocare a calcio, ma so fare l’imprenditore. Non mi lascio trasportare dal sentimentalismo, anche se sono sentimentale, ma devo essere razionale. Certo posso anche sbagliare, ma per ora abbiamo sbagliato poche volte. E spero che anche questa volta faremo centro…“.