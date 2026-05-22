Dopo settimane di indiscrezioni e rumors sul possibile ritorno di Maurizio Sarri, il futuro della panchina del Napoli sembrerebbe prendere una direzione completamente diversa. Il tecnico toscano, infatti, avrebbe scelto l’Atalanta, facendo definitivamente tramontare l’ipotesi di un clamoroso ritorno in azzurro. Una decisione che avrebbe spinto il presidente Aurelio De Laurentiis a cambiare strategia e a puntare con forza su un altro profilo.

Il nome in cima alla lista sarebbe ora quello di Vincenzo Italiano, reduce da stagioni importanti alla guida del Bologna. L’allenatore piace per il suo calcio offensivo, moderno e aggressivo, caratteristiche considerate perfette per aprire un nuovo ciclo dopo l’era di Antonio Conte. Il mister, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe dato disponibilità ad ascoltare il progetto del Napoli.

La dirigenza azzurra sarebbe pronta a mettere sul tavolo un contratto biennale con opzione per una ulteriore stagione, come riportato da TuttoSport. Dal punto di vista economico, invece, l’offerta potrebbe arrivare fino a circa 4 milioni di euro a stagione grazie a bonus legati ai risultati tra campionato, Champions League e obiettivi societari.

Italiano rappresenterebbe una scelta di continuità dal punto di vista della mentalità vincente ma anche un cambio netto sotto l’aspetto tattico. Il Napoli, infatti, vorrebbe continuare ad essere protagonista in Italia e in Europa puntando su un allenatore giovane, ambizioso e con idee moderne.