Napoli, c’è la fila per Insigne: anche il Bayern Monaco su di lui

In casa Napoli continua a tenere banco la questione riguardante Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro vuole rimanere, il club partenopeo vuole trattenerlo ma a cifre più basse. Un compromesso al momento è lungi dall’essere trovato perché le parti in gioco non sono disposte a fare un passo l’una verso l’altra.

Ed ecco allora che una situazione come questa diviene un’ottima occasione di mercato per gli altri club: l’ipotesi Insigne a parametro zero stuzzica parecchio. Così, più il tempo passa, più la fila di squadre alla finestra aumenta.

Secondo la Gazzetta dello Sport, sul capitano del Napoli si sono fiondate dalla Serie A l’Inter di Simone Inzaghi, la Lazio di Maurizio Sarri ed infine la Roma di José Mourinho. Ma la lista di club interessati al numero 24 partenopeo non è circoscritta al solo campionato italiano.

Oltre al già tanto discusso interesse a stelle e strisce del Toronto, nelle ultime ore si sarebbero fatte avanti squadre del calibro di Bayern Monaco e Tottenham. Insomma, il mercato per Insigne non manca. In caso di addio il fantasista di Fuorigrotta avrebbe l’imbarazzo della scelta.

Come già accennato però, la priorità al momento resta la permanenza in quel di Napoli. La trattativa per il rinnovo è in fase di stallo ma non è detto che essa non possa improvvisamente sbloccarsi da un momento all’altro. Quello di Insigne è un caso che farà ancora parlare di sé nei prossimi mesi.