Napoli, c’è l’accordo col Milan per Ricardo Rodriguez: i dettagli

Ricardo Rodriguez – Napoli, ci siamo quasi. Dopo l’ufficialità dell’acquisto di Matteo politano la squadra azzurra non si ferma ed è vicina a mettere a segno l’acquisto numero 4 (5 se si considera Rahmani) di questa sessione invernale di mercato da record. Notizia di oggi è, secondo quanto riportato dal portale TuttoMercatoWeb, l’accordo trovato tra Milan e Napoli.

Ricardo Rodriguez dovrebbe quindi trasferirsi alle pendici del Vesuvio in prestito con obbligo di riscatto. La formula sembra aver trovato gradimento di entrambe le parti. Da una parte il Milan riuscirebbe a liberarsi del giocatore svizzero ormai da tempo fuori dai piani tecnici rossoneri. Dall’altra parte il Napoli regalerebbe al proprio allenatore Gennaro Gattuso una riserva di “garanzia” per il ruolo di terzino sinistro, senza spendere molto e riservandosi la possibilità di riscattare o meno il cartellino.

Ad avvalorare la tesi dell’imminente chiusura dell’affare ci ha pensato anche Stefano Pioli. Il tecnico del Milan infatti non ha neanche convocato Ricardo Rodriguez per il match di Coppa Italia di questa sera che vedrà impegnati i rossoneri contro il Torino.

“Fatali” per la decisiva accelerazione del Napoli gli improvvisi intoppi che hanno bloccato la trattativa tra il terzino svizzero e il Fenerbahce. Questione di poco tempo e Gennaro Gattuso potrà contare sul giocatore già allenato in passato per 18 mesi nella sua avventura in rossonero.