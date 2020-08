Napoli, c’è l’accordo con la Roma per Milik: Under e Riccardi le contropartite tecniche

Il futuro di Arkadiusz Milik, destinato all’addio al Napoli, è sempre diviso tra Juventus e Roma. Nelle ultime ore la redazione di Sky sostiene che la squadra bianconera è in pole position per il centravanti polacco, avendo trovato problemi nel convincere Edin Dzeko.

Secondo invece il portale di notizie Calciomercato.it sarebbe proprio la Roma ad essere in vantaggio sulle contendenti, avendo trovato l’accordo con il Napoli. La situazione non è facile, con il giocatore che spinge per un club mentre la dirigenza azzurra spinge per l’altro.

Milik preferisce la Juventus ma l’accordo economico tra quest’ultima ed il Napoli appare lontanissimo. Un accordo invece è stato raggiunto tra i partenopei e la Roma. Sull’asse capitolino infatti vi sono parecchi giocatori che stuzzicano il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli: su tutti Cengiz Under e Alessio Riccardi.

Proprio l’inserimento dei due calciatori come contropartite tecniche ha fatto sì che si trovasse la quadra dell’operazione. Nessun movimento economico quindi ma uno scambio che vede Milik passare alla Roma per Under e Riccardi.

Per la fumata bianca a questo punto manca solo il sì del giocatore che in cuor suo vorrebbe aspettare la Juventus. La cessione di Milik coinvolge a questo punto ben tre squadre ed influenza molto anche il destino di Edin Dzeko. La decisione verrà presa entro qualche giorno e potrebbe generare un effetto domino di centravanti.