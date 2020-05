Napoli, c’è l’accordo con Osimhen: il suo arrivo dipende dal futuro di Milik

Arkadiusz Milik sembra sempre più lontano da Napoli. La Juventus fa sul serio per l’attaccante polacco, avendo da tempo il sì del giocatore. Dal canto suo però Aurelio De Laurentiis, pur disposto a cedere il proprio centravanti, non fa sconti sul cartellino e chiede circa 40-50 milioni.

Tale cifra potrà servire così al Napoli per finanziare l’acquisto del sostituto di Milik all’ombra del Vesuvio. In particolare, secondo quanto riportato quest’oggi dal giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà, in cima alla lista stilata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli vi sarebbe Victor Osimhen.

Il calciatore è un giovane centravanti nigeriano. Classe 1998, è esploso quest’anno nel Lille in Ligue 1. Tra le fila dei francesi ha collezionato in quest’ultima stagione 13 gol in 27 partite. Non male per un 21enne alla sua stagione da debuttante nel calcio europeo.

Le sue prestazioni hanno così convinto il Napoli che a sua volta ha già iniziato a stringere contatti con l’entourage di Osimhen. Tramite i suoi agenti il calciatore nigeriano avrebbe inoltre espresso il suo completo gradimento alla proposta azzurra.

Incassato l’accordo con il calciatore, il Napoli dovrà trattare con il Lille per l’acquisto del suo cartellino. Probabile che per la fumata bianca servirà più o meno l’intera cifra ricavata dall’eventuale cessione di Arkadiusz Milik. Ma innanzitutto bisognerà prima vedere con calma il destino di quest’ultimo.