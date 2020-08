Napoli, c’è l’accordo con Veretout: si tratta per trovare l’intesa con la Roma

Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, tra Jordan Veretout ed il Napoli ci sarebbe l’accordo completo. Le parti sono state a lungo a contatto e non hanno trovato molti problemi a trovare l’intesa. Il calciatore aveva più volte manifestato il gradimento per la destinazione partenopea, allo stesso tempo Cristiano Giuntoli aveva da tempo messo gli occhi sul centrocampista francese.

Da trovare ora è ovviamente l’intesa con la Roma. La buona notizia comunque, come riportato dallo stesso quotidiano italiano, è che il club giallorosso non reputa più incedibile il proprio tesserato, anzi. Ulteriori spiragli si sono aperti con l’interesse capitolino nei confronti del centravanti azzurro Arkadiusz Milik, ormai destinato a lasciare Napoli.

Proprio dall’attaccante polacco sembra ora dipendere la trattativa. Milik infatti continua a preferire la Juventus non mostrandosi molto entusiasta alla proposta giallorossa. Il Napoli a contrario preferirebbe cedere il proprio attaccante alla Roma.

Qui infatti, oltre al già menzionato Veretout, vi è un altro giocatore che tanto piace al Napoli e che quindi potrebbe essere inserito in una mega trattativa. Si tratta di Cengiz Under. L’esterno offensivo turco è infatti tra le prime scelte per il post Callejon.

Oltre al destino di Milik bisogna inoltre anche aspettare il futuro di Allan, molto vicino all’Everton in queste ultime ore. Una volta effettuate queste cessioni importanti il Napoli potrà finalmente accelerare per le varie trattative in entrata, con priorità data agli arrivi dell’esterno offensivo e del centrocampista di rottura.