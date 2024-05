Napoli, c’è un allenatore (che ADL ha sempre elogiato) ancora senza panchina

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore. La dirigenza azzurra vuole solo il meglio per la panchina partenopea e per questo sta sondando diversi profili, da Antonio Conte a Gian Piero Gasperini passando per Stefano Pioli e Vincenzo Italiano.

Per il momento, visto che il campionato è ancora in corso, De Laurentiis non ha ancora affondato il colpo e, conoscendo il presidente partenopeo, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

C’è un allenatore, al momento, ancora senza panchina: Rafa Benitez. Il nome di quest’ultimo, nei mesi precedenti, è stato più volte accostato alla panchina azzurra e, attualmente, è ancora alla ricerca di un nuovo progetto.

Ma, come potrebbe giocare il Napoli con il ritorno di Benitez in panchina? Sicuramente non ci saranno tanti cambiamenti di formazione, con il 4-3-3 che sarà sostituito dalla 4-2-3-1.

In difesa un acquisto di spessore, per sostituire Juan Jesus, potrebbe essere uno tra Scalvini e Buongiorno. A centrocampo, invece, Leon Goretzka potrebbe formazione un centrocampo di fuoco con Lobotka, mentre nei 4 di attacco fissa sarebbe la presenza di Giacomo Raspadori. In attacco, invece, un bomber come Artem Dovbyk potrebbe sostituire Osimhen. Sarà poi necessario un ulteriore investimento per rinforzare la squadra.