Napoli, un calciatore ormai fuori squadra: Mazzarri lo esclude (su indicazione di ADL?)

In casa Napoli c’è un calciatore che ancora non riesce a mettersi in mostra. Nonostante il suo ingaggio da 2.5 milioni di euro a stagione, oltre 200 mila € al mese, ha giocato un totale di sette partite nelle ultime due stagioni, con Walter Mazzarri, al momento, che non ancora gli ha consentito di fare l’esordio in questa stagione.

Stiamo parlando, ovviamente, di Diego Demme. Il centrocampista azzurro, prima dell’arrivo di Luciano Spalletti, era considerato un pezzo inamovibile del centrocampo, con Stanislav Lobotka che non riusciva a soffiargli il posto da titolare. Con l’avvento del mister campione d’Italia, le cose si sono invertite.

DEMME È ORMAI FUORI SQUADRA ANCHE CON MAZZARRI, INDICAZIONE DI DE LAURENTIIS?

Mentre la scorsa stagione è stata tormentata dagli infortuni, il mister gli aveva comunque consentito di disputare qualche gara, sette per la precisione. Garcia e Mazzarri invece, non puntano su di lui e sembra quasi che ormai è stato tagliato dalla squadra.

Il giocatore, nonostante si alleni sempre al massimo e con voglia di convincere il mister, è ormai finito fuori squadra e non viene mai preso in considerazione, forse anche per via del suo contratto in scadenza. Da parte di Aurelio De Laurentiis, infatti, la scorsa estate era arrivata l’indicazione che i calciatori con il contratto in scadenza avrebbero partecipato agli allenamenti ma non alle partite della stagione.

Il futuro di Demme è infatti lontano da Napoli. La scorsa estate è stato ad un passo dal dire addio alla squadra e il suo contratto è in scadenza il prossimo giugno. Probabile, quindi, che le strade si separeranno in anticipo il prossimo gennaio.